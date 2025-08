Oposição cobra "firmeza" do Senado contra Moraes após tornozeleira em Do Val

Parlamentares assinaram nota repudiando decisão de Moraes que impôs tornozeleira eletrônica ao senador Marcos do Val

Oposição quer Senado "firme" contra Moraes após tornozeleira em Do Val (Vinícius Schmidt e Hugo Barreto/Metrópoles)

Seis senadores líderes de partidos da oposição publicaram nota conjunta, nesta segunda-feira (4/8), repudiando a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que autorizou mandado de busca e apreensão e medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, ao senador Marcos do Val (Podemos-ES).

Os parlamentares afirmam que o Senado precisa “reagir com firmeza para preservar sua legitimidade” e, por isso, a oposição vai solicitar ao presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (União-AP), posicionamento instrucional acerca do ocorrido.

“A medida compromete o exercício pleno do mandato de um representante eleito, afetando não apenas sua atuação pessoal, mas também a autoridade do Senado como instituição democrática”, diz o comunicado.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.