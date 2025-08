Petição divulgada pelo parlamentar nesta sexta-feira (1º/8), já conta com o apoio de pelo menos 34 senadores

Nikolas Ferreira anuncia campanha nas redes pelo impeachment de Moraes (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou nesta sexta-feira (1º/7), em sua conta no X uma petição em que pede o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Dos 81 senadores, 34 já assinaram a petição a favor da cassação de Moraes.

O parlamentar ainda celebrou o apoio recente do senador Carlos Viana (Podemos-MG) ao pedido de impeachment contra Moraes. “Parabéns ao senador Carlos Viana, de Minas Gerais, que acaba de externar publicamente apoio ao impeachment de Alexandre de Moraes. O Brasil precisa de equilíbrio e respeito à Constituição”, publicou.

Nikolas protocolou, na última quarta-feira (27/7), um novo pedido de impeachment contra Moraes. No texto, o parlamentar alega que o ministro teria cometido crimes que violam direitos e garantias fundamentais, além de mencionar inquéritos ilegais, ativismo judicial, censura e perseguição.

