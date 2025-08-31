Ex-piloto de Fórmula 1 é preso acusado de receptação de veículo de luxo em SP

Segundo a PM, Tarso Marques, que é ex-piloto de Fórmula 1, foi flagrado em veículo sem placa

Piloto foi preso durante blitz da PM (Divultação/PMSP)

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, foi preso após conduzir uma Lamborghini Gallardoss sem placa. A prisão aconteceu durante uma blitz da Polícia Militar na Ponte Cidade Jardim, na Zona Oeste de São Paulo, na madrugada deste domingo (31).

Segundo a PM, o veículo tinha queixa de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações.

O automóvel estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira. Antes da abordagem, o ex-piloto tentou, ainda, recolocar as placas ao perceber a fiscalização.

Ele foi conduzido ao 14º Distrito Policial (Pinheiros), onde a delegada de plantão lavrou prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Quem é Tarso Marques

Tarso Marques disputou a principal categoria do automobilismo pela Minardi e, também, tem passagens pela Fórmula Indy, Stock Car e outras categorias de turismo e endurance.

Ele é irmão do também piloto Thiago Marques e filho do ex-piloto Paulo de Tarso.

Tarso atuou como responsável pelo quadro “Lata Velha”, do programa Caldeirão do Huck, e faz participações regulares no programa Auto Esporte. Além disso, é comentarista de Fórmula 1 na Rádio Jovem Pan.

As informações são do Estadão e do Metrópoles.