Ministério Público denuncia homem que mutilou patas de cavalo
Promotor de justiça argumenta que Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz agiu com extrema crueldade ao cortar patas do cavalo após exaustão
Publicado: 28/08/2025 às 18:01
Quem é o jovem de 21 anos acusado mutilar patas de cavalo em Bananal ( Reprodução/TV Vanguarda)
O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apresentou denúncia de maus-tratos contra o homem que mutilou um cavalo, em Bananal, interior paulista. Na denúncia, o promotor argumenta que Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz levou o animal à exaustão durante uma cavalgada e que, agindo com extrema crueldade, utilizou um facão para arrancar as patas do cavalo.
A denúncia ressalta ainda que o crime o desrespeito à vida, já que causou sofrimento desnecessário ao animal e ocasionou sua morte. Informações do laudo pericial divulgadas na quarta-feira (27/8) revelaram que o cavalo ainda estava vivo quando teve as patas cortadas.
De acordo com o delegado Rubens Luiz Fonseca Melo, responsável pelo caso, o animal ainda estava vivo quando teve as patas cortadas. O agente explicou o laudo pericial em um vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira (27/8) ao lado da médica veterinária Luana Gesualdi. Conforme a veterinária, foram encontrados hematomas no animal, o que indica que ele estava vivo. “Quando o animal está sem vida, é um cadáver, você não consegue desferir golpes e causar hematomas. Só quando o animal está em vida”, afirmou.
Confira as informações completas no Metrópoles.