Justiça determina auxílio home care para jovem que cheirou pimenta

Segundo a família, luta para o tratamento home care era de quase dois anos. Serviço da saúde deve começar na próxima semana

Thaís Medeiros sofreu dano cerebral irreversível (foto: Reprodução Instagram Thais Medeiros)

Após quase dois anos de luta, a Justiça de Goiás determinou que Thaís Medeiros, de 27 anos, receba auxílio para home care. A jovem ficou sem andar e falar após uma grave reação alérgica depois de sentir o aroma de uma conserva de pimenta, em 2023.

De acordo com a família da jovem, a determinação judicial saiu na quinta-feira (21/8) e o Ministério Público de Goiás (MPG) já fez a transferência do valor para o tratamento. A previsão é de que o atendimento domiciliar comece já na próxima semana. Antes disso a empresa que vai prestar o serviço deve se reunir com a família para ver as necessidades da Thaís.

De acordo com a família de Thaís, eles lutavam há quase dois anos para conseguir o serviço de home care para a jovem até a decisão favorável de quinta-feira (21/8).



Confira as informações completas no Metrópoles.

