Brasil
LEI MAGNITSKY

Moraes tem cartão de bandeira norte-americana bloqueado após sanções

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi sancionado pelos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky, que é usada para punir estrangeiros

Alice Groth - Metrópoles

Publicado: 21/08/2025 às 13:03

Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes /Foto: EVARISTO SA / AFP

Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (Foto: EVARISTO SA / AFP)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teve um cartão da bandeira Mastercard, que é norte-americana, bloqueado como consequência das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky.

O Banco do Brasil (BB), instituição financeira que fez o bloqueio e a qual o magistrado tem conta, ofereceu a ele, em troca, um cartão da bandeira nacional Elo para fazer pagamentos no Brasil.

A troca de bandeira permitiria o uso de cartão de crédito em território nacional, já que a Elo pertence aos bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, e concentra as operações no país.

Ministro do STF, Alexandre de Moraes
Ministro do STF, Alexandre de Moraes
Sessão plenária do STF - Ministro Alexandre de Moraes

Ministro do STF, Alexandre de Moraes (Foto: Antonio Augusto/STF)
Ministro do STF, Alexandre de Moraes (Foto: Gustavo Moreno/STF)
Sessão plenária do STF - Ministro Alexandre de Moraes (Foto: Flickr/STF)

