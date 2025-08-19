Vídeo: pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiás

Religioso que viralizou nas redes sociais de calcinha e peruca foi flagrado novamente com os trajes inusitados pelas ruas de Goiânia

Homem identificado como Eduardo Costa, pastor e bispo, aparece em vídeo usando peruca e calcinha nas ruas da cidade de Goiânia (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O pastor Eduardo Costa, que viralizou, na última semana, ao ser flagrado usando calcinha e peruca em Goiânia (GO), está de volta aos holofotes. O servidor do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) foi visto novamente pelas ruas do centro da capital goiana com os trajes inusitados.

O religioso já havia sido flagrado andando próximo a um bar vestido com uma calcinha e usando uma peruca loira. Dias depois do primeiro registro, ele aparece com uma nova combinação que incluiu também uma blusa vermelha. As imagens viralizaram mais uma vez nas redes sociais.

Na última terça-feira (18/8), Eduardo publicou um vídeo com a esposa, a missionária Valquíria Costa, para explicar o ocorrido. Ele afirmou que usou o figurino “para fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal”.



