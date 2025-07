Por que 31 de julho é Dia do Orgasmo?

O orgasmo é a fase culminante da resposta sexual humana, que envolve desejo, excitação, prazer e relaxamento. (Foto: Anna Bizon/Freepik)

O Dia Mundial do Orgasmo é celebrado nesta quinta-feira, 31 de julho. A data foi criada em 1999 por sex shops britânicas com o objetivo de promover a venda de produtos sexuais e ampliar o debate sobre a sexualidade, especialmente feminina, ainda cercada de tabus.

O orgasmo é a fase culminante da resposta sexual humana, que envolve desejo, excitação, prazer e relaxamento. Segundo um estudo do Projeto Sexualidade (ProSex), da USP, cerca de um terço das mulheres brasileiras nunca experimentaram um orgasmo.



O que impede o orgasmo?



Pressões sociais, educação sexual deficiente, traumas, conflitos no relacionamento, baixa autoestima e crenças religiosas ou morais restritivas são fatores que impactam diretamente na saúde sexual. Há também causas biológicas, como distúrbios hormonais, efeitos colaterais de medicamentos e doenças crônicas, que dificultam a experiência.



Benefícios



Entre os benefícios que o orgasmo traz para o corpo das pessoas, a pedagoga com especialização em sexologia clínica Claudia Petry, elencou em entrevista para a Agência Brasil a liberação do hormônio da felicidade, tonificação do assoalho pélvico porque acontecem contrações involuntárias, melhora do humor, diminuição da ansiedade, melhoria da intimidade e da parceria, sensação de prazer em vários aspectos na vida.



Apesar dos benefícios, algumas mulheres podem relatar dor de cabeça após o orgasmo. Quando isso ocorre, a orientação é procurar um médico especialista.