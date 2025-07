Turista morre ao cair de 50 metros de altura na Chapada dos Veadeiros

O turista, identificada como Gustavo Rodrigues Guimarães, estava praticando highline no momento da queda

O turista Gustavo Rodrigues Guimarães morreu nessa sexta-feira (25/7) após cair de uma altura de aproximadamente 50 metros na Cachoeira da Usina, zona rural de Alto Paraíso de Goiás. A vítima estava praticando Highline, esporte que envolve equilíbrio em fitas suspensas sobre despenhadeiros ou cursos de água, no momento do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe de socorro chegou ao local, a vítima estava deitada na borda do poço da cachoeira, sem sinais vitais e com sangramento na região posterior da cabeça. Os amigos de Gustavo informaram que tentaram reanima-lo, mas não obtiveram sucesso.

