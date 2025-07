Faccionados do CV matam mulher com transtornos após crises atraírem PM

A vítima foi morta a mando de um chefe de facção criminosa (Reprodução)

Tarciana Moreira do Vale, de 37 anos, foi executada a tiros por dois adolescentes faccionados enquanto subia em um ônibus, em maio deste ano, em Fortaleza (CE). A vítima foi morta a mando de um chefe de facção criminosa, supostamente por causar incômodo no bairro onde morava devido aos transtornos mentais que enfrentava. A presença constante de autoridades no local teria irritado os criminosos.

A informação consta em denúncia apresentada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) contra Rafael Ferreira de Castro, conhecido como “Boquinha”, apontado como chefe do Comando Vermelho (CV) no bairro Monte Castelo, na capital cearense. Ele está preso desde 4 de maio, dois dias após o crime.

Após o crime, os adolescentes fugiram, mas foram capturados pelos militares, junto com Rafael, em uma casa de praia em São Gonçalo do Amarante. Segundo as investigações, o grupo foi ao local para “comemorar” a execução de Tarciana.



Confira as informações completas no Metrópoles.