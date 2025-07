"Não é um gringo que vai dar ordem para este presidente", diz Lula (KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quinta-feira (17/7), que não será um “gringo” que irá mandar nele. A declaração aconteceu durante o 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conune), realizado em Goiânia, capital de Goiás.

“Não é um gringo que vai dar ordem para esse presidente da República”, disse Lula ao se referir ao presidente dos Estados Unidos.

O chefe do Palácio do Planalto reforçou que o governo brasileiro tem prezado pelas negociações, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, coordenando as negociações. O petista ainda comparou as negociações com o famoso jogo de truco.

