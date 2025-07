Alckmin diz que considera pedir a Trump mais prazo para negociar taxas

O vice-presidente ainda reforçou que o setor da indústria vai cooperar com o governo nas negociações, conversando com seus parceiros nos EUA

Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) confirmou, nesta terça-feira (15/7), a possibilidade de solicitar a extensão do prazo de negociações no âmbito do “tarifaço” de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras.

“Nós queremos resolver o problema e o mais rápido possível. Se houver necessidade de mais prazo, vamos trabalhar nesse sentido”, afirmou o vice-presidente após reunião com empresários do setor da indústria.



Alckmin também reforçou que o governo federal, ao lado dos setores prejudicados, trabalhará para reverter a sanção comercial anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.