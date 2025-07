Estado de SP confirma 1º caso de gripe aviária em criação particular

Estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de gripe aviária em uma criação particular, localizada próxima a Parelheiros, na Grande São Paulo (Divulgação/Governo de SP)

O estado de São Paulo confirmou o primeiro caso de gripe aviária em uma criação particular, localizada próxima a Parelheiros, na Grande São Paulo. O caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) foi confirmado na última sexta-feira (11/7), de acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA). A pasta afirma que todas as medidas sanitárias foram tomadas pelas autoridades competentes, que não há risco à população e que o consumo de carne de aves e ovos permanece seguro.

O foco positivo, confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), envolveu duas galinhas que viviam em uma propriedade particular próxima a Parelheiros, na região metropolitana.



No sábado (12/7), equipes da Defesa Agropecuária estiveram no local e realizaram a depopulação a partir de sacrifício sanitário em 10 aves restantes que conviviam com as aves positivadas.

