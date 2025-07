Prefeitura de SP interrompe show após manifestação pró-Palestina

Banda Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo (Reprodução/Redes Sociais)

A banda Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo diz ter sido alvo de censura após ter o show interrompido na praça do Patriarca, no centro de São Paulo, no fim da tarde dessa sexta-feira (11/7). De acordo com os músicos, a interrupção ocorreu após uma manifestação pró-Palestina.

O grupo se apresentava na Semana do Rock, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo.

Em nota publicada nas redes sociais, a banda afirmou que, ao projetar no telão as bandeiras da Palestina e de outros países do Sul Global (nações com histórico de colonização e desafios socioeconômicos em comum), a projeção foi cortada.

