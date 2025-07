Cidade gaúcha quer construir réplica da Arca de Noé com vista para maior estátua de Cristo

Imagem ilustrativa (Reprodução )

Empresários do Vale do Taquari e da Serra Gaúcha querem viabilizar a construção de uma réplica no suposto tamanho real da Arca de Noé no município de Roca Sales, uma das cidades mais devastadas pelas enchentes nos últimos anos.

A ideia é ousada: a arca será instalada em um morro com vista para o complexo do Cristo Protetor, monumento de 43 metros de altura que se tornou o maior Cristo do Brasil.

A iniciativa, ainda em fase embrionária, é liderada pela Associação de Amigos Reconstruindo Roca Sales (AARRS), que tem à frente o empresário Eduardo Alves Salgado, de 52 anos.

“A proposta é construir a arca no topo de um morro, de onde se possa ver o Cristo Protetor, em Encantado, criando uma conexão espiritual e geográfica entre dois pontos de fé do Vale do Taquari”, explicou.

Segundo os idealizadores, o projeto vai além do aspecto turístico: pretende carregar mensagem de renascimento, fé e esperança de um povo que viu suas casas, ruas e memórias serem levadas pelas águas.

“As enchentes alavancaram a criação da associação, e a partir daí surgiu a ideia da arca. É um projeto que fala de ressurgimento e esperança”, explicou Salgado em entrevista ao Estadão.

De acordo com o empresário, um grupo de empreendedores já iniciou conversas com um arquiteto local para dar os primeiros passos técnicos ao projeto. Ainda sem orçamento definido, a construção será feita com estrutura de madeira e concreto, com previsão de levar cerca de 5 anos para se concretizar. A obra será financiada exclusivamente por recursos da iniciativa privada.

No interior da arca, os idealizadores planejam instalar um museu com registros e memórias das enchentes, uma cafeteria, um restaurante e um auditório multiuso. O espaço será dedicado a eventos culturais, comunitários e religiosos, uma carência histórica do município, que atualmente não conta com auditório público.

Embora o local exato da construção ainda não esteja definido, o empresário Eduardo Alves afirma que, futuramente, a proposta será debatida em audiência pública com a comunidade de Roca Sales, respeitando a vocação do território e os anseios da população.

O registro da marca “Arca de Noé” como rota turística e religiosa de Roca Sales já foi oficializado. O processo, que teve custo de R$ 7 mil, foi realizado por meio da Marpa, grupo empresarial especializado em proteção de marcas e patentes.

“O objetivo é claro, ou seja, movimentar a economia local, criar empregos e reforçar nossa identidade regional, valorizando a fé e o espírito de reconstrução que une Roca Sales neste momento tão delicado da sua história”, completa o presidente da associação.

Projetos semelhantes já existem em outras partes do mundo. Um dos exemplos mais conhecidos é o Ark Encounter, localizado no Condado de Grant, em Williamstown, Kentucky (EUA).

Construída segundo as dimensões descritas na Bíblia - 155 metros de comprimento, 26 metros de largura e 16 metros de altura -, a estrutura impressiona visitantes de todas as idades e tornou-se uma das principais atrações do turismo religioso na América do Norte.