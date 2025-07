Apontado como chefe do Comando Vermelho é preso de cuecas em motel

Carlos Eduardo da Silva é apontado como líder do tráfico no Complexo da Mangueirinha (Reprodução )

Um homem apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho na região serrana do Rio de Janeiro foi preso, na manhã desta quarta-feira, 9, na suíte de luxo de um motel, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Carlos Eduardo da Silva, o Gorila foi surpreendido quando estava no local com a namorada por uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope), durante uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Segundo o MPRJ, Silva lidera o tráfico no Complexo da Mangueirinha. Também foram presos na operação, em outros locais, Lucas da Silva Ribeiro, apontado como gerente do tráfico no complexo, e Sandro Wallace, que tinha mandado de prisão em aberto.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

Gorila foi localizado em um motel, na Rodovia Washington Luís, onde estava com a namorada. Ele estava só de cuecas quando abriu a porta da suíte e recebeu voz de prisão. Com o suspeito, foram apreendidos um celular, dois relógios de grife e joias, incluindo um cordão de ouro personalizado com a inscrição ‘Lealdade Gorilão’.

A ação, coordenada pela 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Teresópolis e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e seis de prisão contra integrantes da organização criminosa. O Batalhão de Choque e o Batalhão de Ações com Cães doa PM do Rio e a Polícia Militar do Espírito Santo apoiaram a operação.

Investigação

Segundo o MPRJ, os suspeitos são investigados pelos crimes de homicídio e associação para o tráfico. Os mandados foram cumpridos nas localidades de Corte 8, Sapo e Santuário.

Durante as investigações que resultaram na operação, foram apreendidos mais de 100 kg de cocaína, cerca de R$ 50 mil em espécie, veículos e armas, incluindo um fuzil Ak-47 Kalashnikov.