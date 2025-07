O presidente dos EUA, Donald Trump, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (7/7)

Itamaraty convoca representante dos EUA após apoio a Bolsonaro (Rafaela Felicciano/Metrópoles)

O Ministério das Relações Exteriores convocou a autoridade responsável pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para consultas após o apoio dado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua batalha judicial no Brasil.

A convocação acontece também após a própria embaixada divulgar uma nota apoiando Bolsonaro. A informação sobre a convocação foi confirmada pelo Itamaraty ao Metrópoles. Os EUA não têm, no momento, embaixador no Brasil, por isso a convocação é endereçada ao encarregado de negócios da representação diplomática.

Donald Trump, nesta quarta-feira, repostou uma publicação feita por ele na segunda-feira (7/7), em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é réu no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de atuação em suposta trama golpista, e está inelegível por duas decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

