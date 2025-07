Apresentador de TV morre após ter sido atacado com furadeira

Apresentador Luiz Flavio de Brito (Reprodução)

O apresentador de televisão Luiz Flavio de Brito, de 51 anos, morreu, nesta segunda-feira (7/7), depois de ter sido atacado por um golpe de furadeira elétrica na cabeça no dia anterior, em Várzea Paulista, no interior de São Paulo.

Segundo a polícia, o suspeito foi identificado como Yuk Bayard Costa. Os dois teriam brigado e entrado em luta corporal na Rua Argenta, no bairro Jardim Itália.



Durante a confusão, Yuk teria golpeado Luiz Flávio na cabeça com uma furadeira. Depois da agressão, o suspeito fugiu do local, levando a arma do crime, deixando apenas um cabo plástico no chão.



Confira as informações completas no Metrópoles.