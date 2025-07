Mudança na vacinação contra a meningite passa a valer a partir de hoje (Josué Damacena/Fiocruz/Divulgação)

A partir deste terceiro dia (1º), a vacina meningocócica ACWY será oferecida no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças a partir de 12 meses de idade. A mudança foi anunciada pelo Ministério da Saúde no último fim de semana e amplia a proteção contra os principais grupos de bactérias causadoras da meningite.

O esquema vacinal atual contra meningite incluía duas doses da vacina meningocócica C, aplicadas aos três e cinco meses de vida, e um reforço com a mesma dose aos 12 meses. Com a atualização anunciada pelo ministério, o reforço após 12 meses passa a ser disponibilizado com a vacina ACWY, que protege contra os sorogrupos A, C, W e Y.

Já a ACWY era aplicada, na rede pública, apenas em adolescentes entre 11 e 14 anos, como medida única ou de reforço, de acordo com o histórico vacinal.

Entenda

que o Ministério da Saúde informa que crianças que tomaram apenas duas doses da vacina meningocócica não precisam receber a ACWY neste momento. Mesmo que não estejamos vacinados aos 12 meses, podemos receber uma dose de reforço com a ACWY.

Números

divulgados pelo ministério mostram que, em 2025, o Brasil registrou, nesta época, 4.406 casos confirmados de meningite, sendo 1.731 do tipo bacteriano, 1.584 do tipo viral e 1.091 por outras causas ou de tipos não identificados.

Outras vacinas não oferecidas pelo SUS, como BCG, pentavalente e pneumocócica 10, 13 e 23-valentes, de segunda ou segunda imunização, também ajudam a proteger contra algumas formas de meningite.



A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas, mas também pode ter origem não infecciosa, como em casos de câncer com metástase para as meninges, lúpus, reações a medicamentos e traumatismo craniano .

As meningites bacterianas, segundo o ministério, são mais frequentes no outono e no inverno, enquanto as meningites predominam nas estações da primavera e do verão.