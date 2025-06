Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos, morreu após sofrer uma crise convulsiva durante uma atividade do grupo cristão Legendários

Membro do grupo Legendários tem convulsão e morre durante trilha (Reprodução/Redes sociais)

O técnico de segurança do trabalho Rodrigo Nunes de Oliveira, de 40 anos, morreu após sofrer uma crise convulsiva durante uma atividade do grupo cristão Legendários, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá (MT), nesse sábado (28/6). O evento contava com a participação de cerca de 150 homens.

“Vou levar seu legado, vou honrar o teu nome, os nossos filhos serão homens de caráter, íntegros, segundo coração de Deus. Eles sempre vão saber o pai que tiveram, por mim, eles sempre saberão quem você foi aqui na terra”, escreveu a esposa de Rodrigo, Ana Paula, nas redes sociais. “Meu legendário, agora descansa com o legendário.”

O homem chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional de Rondonópolis. Ele foi intubado, mas não resistiu.

