Réu no STF, ex-presidente Jair Bolsonaro convocou apoiadores para ato neste domingo (29/6) às 14h na Av. Paulista com o slogan "Justiça Já"

Apoiadores de Bolsonaro ocupam Paulista com símbolos de Israel e Trump (Fábio Vieira/Metrópoles)

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começam a ocupar na manhã deste domingo (29/6) a Avenida Paulista, no centro de São Paulo, para mais uma demonstração de apoio popular frente ao avanço do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a trama golpista que ele teria liderado. Esta é a 6ª vez que Bolsonaro convoca apoiadores para a ruas desde que deixou a Presidência da República.

O Metrópoles transmite, ao vivo, a movimentação e o ato a partir das 13h deste domingo, no canal do portal no YouTube. O slogan do encontro deste domingo é “Justiça Já” e as críticas devem se concentrar no andamento do julgamento de Bolsonaro no Supremo.

O ato está marcado para as 14h deste domingo, mas os bolsonaristas já se aglomeram na avenida com bandeiras dispostas lado a lado do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos (EUA), além de cartazes destinados ao presidente norte-americano Donald Trump. Em um deles, os apoiadores prestam apoio ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que atualmente reside nos EUA, enquanto agradecem Trump em inglês. Mensagens a favor da anistia aos crimes cometidos no 8 de Janeiro também se destacam.

Confira a matéria completa no portal Metrópoles.