Chuvas no RS: área rural faz bolo de 1 ano sem reconstrução de ponte

Moradores de comunidades rurais no RS vivem isolados desde que ponte no Km 32 da ERS-348 foi levada pelas enchentes de maio de 2024

(Ângelo Barchet/Material cedido ao Metrópoles)

As comunidades rurais de Sítio dos Melos, Sítio Alto, Santos Anjos, localizadas em Faxinal do Soturno, e de Ivorá, no Rio Grande do Sul, vivem há pouco mais de um ano em situação de isolamento, desde que a ponte no Km 32 da ERS-348 foi levada pelas enchentes de maio de 2024. Agora, o estado gaúcho sofre novamente com as inundações.

A estrutura ligava os dois municípios da zona central do Rio Grande do Sul e era fundamental para o acesso a serviços essenciais. Formadas por pequenos agricultores, as comunidades dependem da estrada para chegar à cidade, escoar a produção e manter atividades básicas de saúde e educação.

No começo, a comunidade buscou alternativas, conta Alceu Barchet, morador de Sítio dos Melos. “Colocamos um barco nosso para fazer a travessia, porque dependíamos do acesso para buscar remédios, roupa, comida. Depois, conseguimos montar uma travessia com madeira, eucalipto”, relembra o agricultor, de 67 anos.

