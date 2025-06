Lula critica Trump: "Devia ser menos internet e mais chefe de Estado"

Lula criticou postura do chefe da Casa Branca e o comparou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Brasília (DF), 13/06/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Sessão Plenária da Cúpula Brasil-Caribe, no Palácio Itamaraty. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil (Antonio Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dias após a elevação das tensões no Oriente Médio. Em discurso nesta quarta-feira (25/6), o petista afirmou que o líder da Casa Branca “deveria ser menos internet e mais chefe de Estado”.

“Nesse mundo conturbado, um mundo em que você tem presidente com uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de estado, deveria pensar mais em livre comércio, deveria pensar mais no multilateralismo, deveria pensar muito mais na paz, o que a gente vê todo santo dia na imprensa? A necessidade de uma desgraçada de uma manchete”, criticou o presidente brasileiro.

Lula também comparou a postura do republicano ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas sem citar o nome do antecessor. “Nós já tivemos presidente assim e vocês sabem que já tivemos. O que menos interessa é a verdade, o que menos interessa é o interesse do país, o mais interessa são interesses escusos, pequenos”, seguiu Lula.

