Gripe aviária: mais um caso confirmado no Zoológico de Brasília

Zoológico de Brasília (KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo)

Uma ave nativa da Austrália, da espécie emu, foi diagnosticada com gripe aviária no Zoológico de Brasília. A notícia foi confirmada a partir de um laudo técnico, divulgado nesta segunda-feira (16/6) que constatou a presença do vírus da Influenza no animal, pertencente ao plantel do Jardim Zoológico de Brasília.



A amostra foi coletada no dia 11 de junho e analisada pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), em Campinas (SP). O resultado foi oficialmente comunicado à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

De acordo com a Seagri, o recinto onde encontrava-se a ave infectada passou por higienização e desinfecção, e as medidas de biossegurança seguem sendo rigorosamente adotadas, com vigilância permanente em todos os recintos. A suspensão das visitas ao público permanece em vigor por tempo indeterminado.

