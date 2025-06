Ave é sacrificada no Zoológico de Brasília após nova suspeita de gripe aviária

Zoológico de Brasília (KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo)

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF) investiga um novo caso suspeito de gripe aviária no Zoológico de Brasília. Um emu, ave de origem australiana do plantel do Zoo, apresentou sinais clínicos compatíveis com a doença. Diante do cenário, uma nova investigação sanitária foi aberta para apurar a suspeita e o Zoo permanecerá fechado por mais tempo. Antes da nova suspeita, a expectativa era de que a reabertura ocorresse nesta sexta-feira (13/6). Por enquanto, não há nova data.

O animal apresentou sintomas neurológicos e evolução do quadro clínico. A equipe técnica da Seagri optou por realizar a eutanásia e a coleta de amostras biológicas, seguindo os protocolos sanitários estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

“As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) de Campinas (SP), referência nacional na análise de influenza aviária, nesta quinta-feira (12/6)”, informou a pasta.

