Franciny Ehlke critica loja que vendeu seu gloss a R$10 no Recife (Foto: Reprodução/Instagram)

A influenciadora e empresária Franciny Ehlke usou as redes sociais para expressar sua insatisfação com a revenda de seus produtos a preços muito abaixo do mercado. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (12), Franciny comentou o episódio ocorrido no Recife, onde uma loja de cosméticos promoveu a venda do seu gloss por apenas R$10, o que causou tumulto e grande aglomeração na inauguração do estabelecimento.

“Eu achei tão feio”, disse Franciny em vídeo publicado nos stories. “Desrespeita os outros comerciantes e desestrutura toda a marca”, afirmou, criticando a revenda dos produtos fora dos canais oficiais. Ela ainda revelou que pediu à sua equipe que investigasse quem está por trás da loja. “Uma falta de respeito”, completou.

O episódio que motivou a reação da influenciadora ocorreu durante a inauguração de uma loja de cosméticos no centro do Recife, na manhã desta quinta-feira (12). A informação de que todos os produtos custariam R$10 — incluindo o gloss de Franciny — atraiu uma multidão.

Uma fila de cerca de 150 metros se formou na Avenida Conde da Boa Vista, chegando até a Rua do Hospício, nas proximidades da Faculdade de Direito do Recife. Algumas pessoas chegaram ao local ainda de madrugada, por volta das 4h30, mesmo com a loja prevista para abrir apenas às 9h.

Devido à aglomeração, foi necessário acionar a Polícia Militar diante da possibilidade de confusão generalizada. Segundo a própria loja, diversos produtos esgotaram em menos de duas horas após a abertura.