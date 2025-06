Mulher é salva de agressões do marido pela filha de 6 anos; entenda

O agressor foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Bragança Paulista (Reprodução/ Street View)

Uma mulher de 42 anos foi salva das agressões do marido, identificado como Marcio Augusto da Costa Silva, de 46, após a filha do casal, de 6 anos, ligar para a Polícia Militar (PM), denunciando os ataques, no último sábado (7/6), no bairro Parque Brasil, em Bragança Paulista, interior de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, obtido pelo Metrópoles, a criança ligou para a polícia e contou que a mãe estava sendo agredida e apresentava sangramento.

Ao chegar no endereço da vítima, os policiais foram recebidos pela própria menina, que reafirmou as agressões do pai contra a mãe. Na sequência, os agentes identificaram o agressor, que se apresentou na janela da residência e foi abordado.



