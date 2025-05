Edital abre oportunidade para 10 mil alunos do ensino médio e técnico

O programa "Compet Médio-Tec: Habilidades de Futuro para Ensino Médio e Técnico" terá investimento de R$ 3,34 milhões, de acordo com edital publicado pelo governo do estado

Até 10 mil alunos da rede estadual de ensino de todo Pernambuco terão a oportunidade de integrar projetos de extensão e imersão junto a empresas do setor tecnológico. O Programa “Compet Médio-Tec: Habilidades de Futuro para Ensino Médio e Técnico”, irá dispor de R$ 3,34 milhões, conforme o edital lançado nesta quinta-feira (22), pelo Governo de Pernambuco.

Alunos, professores e gestores da rede pública estadual participaram do evento de lançamento do projeto realizado na Escola Técnica Estadual (ETE) Ginásio Pernambucano, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

O principal objetivo é estimular professores da rede estadual de ensino a promoverem propostas que proporcionem qualificação e imersão dos estudantes junto a empresas, associações, cooperativas ou organizações do terceiro setor. As iniciativas devem estar alinhadas com temas e desafios que desenvolvam habilidades em tecnologias de futuro.

“Quando a gente junta educação com um projeto desse, voltado para a ciência e tecnologia, consegue chegar perto de uma solução quase que o melhor dos mundos”, explica o secretário executivo Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Kenys Bonatti.

“Você vai ter na ponta os professores e os alunos produzindo e trazendo soluções e o Estado conseguindo enxergar o nascimento de novas oportunidades”. Segundo ele, é importante que o Estado desenvolva essa papel de fomentador.

“A gente sabe que no ensino superior, pós-graduação, já existe muito fomento. Mas o governo de Pernambuco está fomentando isso na ponta, no início, lá no ensino médio”, adicionou.

Como funciona

No edital, serão selecionados 100 projetos, cada um composto de 30 até 100 alunos, o que totaliza até 10.000 alunos participantes. A duração do programa será entre agosto e dezembro. Em cada projeto, também há a seleção de 10 bolsistas, que receberão aporte financeiro de R$ 700 reais por três meses. Os professores bolsistas receberão R$ 3.100.

“O papel do professor é articular com alguma empresa e montar um curso muito mais voltado para o escopo técnico, obviamente com alguma tecnologia emergente, habilitadora, com a turma. Terão a oportunidade de fazer esse arranjo com a empresa, formando esses alunos por quatro meses”, explicou Wylliams Santos, Gerente de Formação Tecnológica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE).

“Os grupos vão desenvolver capacidades voltadas a tecnologias arbitrárias no futuro, por exemplo, inteligência artificial, internet das coisas, computação e inovação. E terão a oportunidade do estreitamento do aluno com essas empresas, o que acaba sendo muito bom para a empresa, porque de repente é um novo talento que está chegando e pode ser convertido ali na empregabilidade, no programa de estágio, jovem aprendiz. E já direcionando algum esforço para que o produto seja desenvolvido e conduzido com a empresa”, acrescentou.

Sobre o Programa

O edital do “Compet Médio-Tec: Habilidades de Futuro para Ensino Médio e Técnico” faz parte do Inova PE, um programa que impulsiona o desenvolvimento do Estado através do investimento de R$1,04 bilhão em ciência, tecnologia e inovação.

O estabelecimento do Compet Médio-Tec é fruto da integração entre Secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti/PE) e de Educação (SEE/PE), além da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE).