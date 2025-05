Onça que devorou caseiro defeca ossos que podem ser de humano

Ossos serão comparados com amostras do lugar do ataque/foto: Reprodução

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul tenta descobrir se fragmentos ósseos expelidos pela onça-pintada que devorou o caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, são de origem humana. O material foi recolhido das fezes do animal e agora é analisado pela Polícia Científica.

A corporação afirma que, até o momento, não é possível afirmar, ainda, se de fato os ossos são humanos. “Os laudos ainda não foram elaborados. O delegado requisitou análise biológica e coleta de material genético para a realização de exame de DNA por comparação”, afirma em nota.

Quando completa, a análise dos fragmentos ósseos será comparada com amostras dos restos mortais de Jorge e do sangue encontrado no lugar do ataque. Os laudos serão enviados à Polícia Civil para subsidiar a investigação.

