Esportes Gaming Brasil anuncia Hugo Baungartner como diretor executivo

O Esportes Gaming Brasil, grupo composto pelas empresas Esportes da Sorte e Onabet, anuncia a chegada de Hugo Baungartner como novo Diretor Executivo de Relações Institucionais e Parcerias Estratégicas (Chief Business Officer – CBO). O executivo passa a integrar a liderança da empresa.

A missão é fortalecer a articulação institucional com o poder público, entidades reguladoras e parceiros estratégicos, e dar continuidade à expansão das empresas no Brasil.

Baungartner atuará na interlocução com órgãos como a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF), Receita Federal, Banco Central, COAF, além de entidades certificadoras e laboratórios homologados. Entre suas atribuições está a preparação da empresa para os avanços do ambiente regulatório.



“A chegada do Hugo fortalece nossa capacidade de atuar estrategicamente em um setor em constante transformação. Ele traz um olhar experiente, técnico e alinhado com os princípios de governança e inovação que orientam as empresas do grupo”, afirma Darwin Filho, CEO do Esportes Gaming Brasil.



“O Brasil vive um momento crucial na regulamentação do setor, e estar à frente desse movimento com um grupo tão relevante é um desafio que me motiva. Vamos trabalhar para garantir que nossas operações sigam não apenas em conformidade com as exigências legais, mas também como referência em boas práticas, inovação e expansão”, destaca Hugo Baungartner.

Com trajetória consolidada nos setores de tecnologia e jogos, onde atua há mais de 28 anos, o novo diretor também será responsável por desenvolver parcerias com provedores globais, avaliar oportunidades de fusões e aquisições (M&A) e estruturar juridicamente novos projetos, assegurando conformidade e alinhamento regulatório.

Anteriormente, Hugo passou por empresas como Grupo Aposta Ganha, RCT Gaming e Prohards.