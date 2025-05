INSS: apenas 1,8% de 1,5 milhão de pessoas autorizaram descontos

INSS está no 5º dia de consultas para beneficiários reconhecerem ou contestarem descontos de entidades no pagamento de aposentadorias

FRAUDE NO INSS

INSS/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Até este domingo (18), 1,557 milhão de pessoas consultaram o Meu INSS para averiguar descontos de entidades associativas. Desse total, apenas 28,3 mil (1,82%) validaram as subtrações, enquanto 1,528 milhão apontaram débitos indevidos nos pagamentos das aposentadorias e pensões.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está no quinto dia de consulta para beneficiários solicitarem devoluções de valores desviados no esquema de fraude.

De acordo com o balanço deste domingo, a plataforma Meu INSS registrou 46,4 milhões de acessos, sendo 7,6 milhões para verificar descontos. Desse total, 3,8 milhões não identificaram subtração nos pagamentos.

