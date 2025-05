INSS: 1,4 milhão solicitaram reembolso após não reconhecer descontos

De acordo com dados do INSS, apenas 27 mil aposentados e pensionistas reconheceram como devidas as subtrações feitas por entidades

INSS/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) afirmou neste sábado (17/5) que 1,4 milhão de pessoas não reconheceram descontos nos pagamentos das suas aposentadorias e pensões, e solicitaram reembolso. O órgão público iniciou há quatro dias uma operação para restituir os desvios feitos por uma série de organizações, num esquema de fraudes revelado pelo Metrópoles.

De acordo com o balanço do instituto, 41,7 milhões de pessoas acessaram o Meu INSS, das quais 6,9 milhões se dirigiram à funcionalidade de consulta de descontos. Entre os que foram verificar os débitos, 3,3 milhões não tiveram subtrações nos seus pagamentos. Enquanto isso, 1.494.956 consultaram as retenções feitas por entidades associativas, mas somente 27 mil constataram tê-las autorizado. Dessa forma, 1.467.933 solicitaram o reembolso.

Ao todo, 41 organizações foram contestadas. Essas entidades são suspeitas de fraudar assinaturas dos aposentados e pensionistas do INSS para fazer descontos nas suas mensalidades. O esquema começou em 2019, ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e persistiu até este ano, quando a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação que levou à queda do presidente do instituto, Alessandro Stefanutto, e logo depois do ministro da Previdência, Carlos Lupi, do governo Lula (PT).

