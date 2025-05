Preta Gil presta homenagem a irmão que morreu de acidente de trânsito

Preta Gil e seu irmão, Pedro/Reprodução/Instagram - @pretagil

Em meio ao tratamento contra o câncer, Preta Gil relembrou o irmão Pedro Gil, que morreu em 1990, aos 19 anos, vítima de um acidente de carro. A cantora publicou um carrossel de fotos antigas, em preto e branco, e relembrou dos 35 anos da morte do menino. Hoje, ele estaria completando 55 anos.

Pedro faleceu aos 19 anos em decorrência de um grave acidente de carro ocorrido na Avenida Epitácio Pessoa, no Rio de Janeiro. O veículo em que estava colidiu com uma árvore e capotou várias vezes. Ele foi socorrido e levado à UTI do Hospital Beneficência Portuguesa, onde permaneceu internado por oito dias, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, que incluíram fratura no crânio e traumatismo cranioencefálico. Pedro era baterista da banda Egotrip e, aos 15 anos, se apresentou ao lado do pai no Rock in Rio, em 1985.

