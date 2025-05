Prefeitura de Curitiba faz post para avisar que 'mãe de bebê reborn' não tem direito a assento preferencial

O aviso foi feito na quinta (15)/Reprodução/Redes sociais

A Prefeitura de Curitiba publicou um post nas redes sociais informando que mães de bebês reborn não têm assento preferencial no transporte público. Os bonecos hiper-realistas, feitos à mão com auxílio de silicone, vinil e outros materiais, viraram febre no Brasil. Na capital paranaense, há uma maternidade de bebês reborn. O aviso foi feito nesta quinta (15/5), no Instagram e no X.



No post, a prefeitura ainda acrescentou que “entende o apego, mas os bancos preferenciais são para públicos prioritários”. Ou seja, os assentos são para obesos, crianças de colo, gestantes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas do espectro autista. “Os reborns são fofos, mas não garantem lugar no amarelinho, tá?”, disse a prefeitura no post.

???? PREFS ALERTA (mas com carinho)

Os reborn geraram uma repercussão no Brasil nas últimas semanas. Um projeto de lei

que institui o Dia da Cegonha Reborn no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro foi aprovado por veradores e existem locais como a maternidade de bonecas, em Curitiba.

