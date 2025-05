Avião carregado com 200 kg de droga é interceptado por FAB e PF

De acordo com à PF, a tripulação da aeronave realizou um pouso forçado, incendiou o avião e fugiu do local

A aeronave foi interceptada nesta quinta-feira (15)/Reprodução/FAB

Um avião carregado com drogas foi interceptado, nesta quinta-feira (15/5), pela Polícia Federal (PF) e pela Força Aérea Brasileira (FAB) na zona rural no município de Altamira, no sudoeste do Pará. A aeronave estava com aproximadamente de 200kg de skunk, também conhecido como super maconha.

As autoridades estavam realizando o monitoramento de um avião de pequeno porte, identificado em espaço aéreo brasileiro. A aeronave passou a ser acompanhada pela Força Aérea Brasileira (FAB) e pela Polícia Federal.

Ao chegar às proximidades do município de Altamira, a FAB iniciou o procedimento de interceptação, seguindo os protocolos operacionais. Nesse momento, a tripulação da aeronave realizou um pouso forçado, incendiou o avião e fugiu do local.



