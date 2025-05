Bisneta de princesa Isabel morre aos 74 anos

Cristina Maria do Rosário Leopoldina de Bourbon-Orleans e Bragança, bisneta da princesa Isabel e trineta de Dom Pedro II/Reprodução

Cristina Maria do Rosário Leopoldina de Bourbon-Orleans e Bragança, bisneta da princesa Isabel e trineta de Dom Pedro II, morreu nesta quinta-feira (15/5), aos 74 anos, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

A morte foi confirmada pelo Museu Imperial, localizado em Petrópolis, cidade natal de Cristina.

“Presença constante nos eventos da instituição, D. Cristina demonstrava grande apreço pela preservação do patrimônio histórico e cultural. Uma das fotografias do acervo institucional do museu registra sua participação na inauguração da exposição ‘D. Maria da Glória’, momento que simboliza sua aproximação com o Museu Imperial”, diz a nota.



Confira as informações completas no Metrópoles.