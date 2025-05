Bola de fogo vista no céu era pedaço de foguete lançado em 2014

Objeto intrigou os moradores do Distrito Federal /Imagem cedida ao Metrópoles

O objeto que parecia ser uma “bola de fogo” cortando o céu e intrigou os moradores do Distrito Federal na noite dessa quarta-feira (14/5) era, na verdade, um pedaço de um foguete que foi lançado em 2014.



Especialistas da Rede Brasileira de Monitoramento desse fenômeno (Bramon) informaram que se tratava de lixo espacial.



A Bramon analisou detalhadamente as imagens e, com base nisso, traçou a trajetória do objeto no céu. A organização pontuou, ainda, que as pessoas viram um estágio – uma parte que se separa da astronave durante o voo – do foguete Falcon 9, da SpaceX, lançado 5 de agosto de 2014.





Confira as informações completas no Metrópoles.