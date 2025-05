'Bola de fogo' é registrada no céu do DF, Goiás, Minas e Sul da Bahia

Imagens do fenômeno circularam as redes sociais nesta quarta-feira (15)

Imagens da ''Bola de Fogo'' tomaram conta das redes sociais/Reprodução/X

Diversas pessoas do Distrito Federal, Goiás, Sul da Bahia e Minas Gerais viram um objeto iluminado, uma espécie de "bola de fogo”, passar pelo céu na noite desta quarta-feira, 15.

Alguns internautas compartilharam fotos e vídeos do momento no X afirmando que se tratava de um meteoro. Entretanto, de acordo com o Projeto Exoss, ONG internacional que estuda meteoros e bólidos (objetos que formam o efeito de bola de fogo no céu), trata-se de lixo espacial de um foguete.

"Foi a reentrada de um lixo espacial, já estava prevista a sua queda. Ele penetrou na atmosfera e acabou reentrando ali pela região central (do Brasil). Ele é pedaço de um foguete de lançador de satélite”, explicou ao Estadão o cientista planetário Marcelo de Cicco, coordenador brasileiro de pesquisas de meteoro no Projeto Exoss e parceiro do Observatório Nacional, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

De acordo com a ONG, o lixo espacial faz parte do Asiasat 8 Falcon R/N, um foguete Falcon 9, da Space X, e passou pelo céu do centro do Brasil por volta das 18h30, caindo em seguida próximo à Bahia. "A órbita excêntrica dificultou a previsão, mas a maior parte queimou, com baixo risco”, diz o Projeto Exoss.

O Asiasat 8 Falcon R/N foi usado em 2014 para colocar um satélite de comunicações em órbita, atendendo à região Ásia-Pacífico, ainda conforme o Projeto Exoss. "Após mais de uma década em órbita, sua trajetória finalmente o trouxe de volta à Terra, e o Brasil, por sua posição equatorial, acabou sendo um dos cenários desse fenômeno.”

fonte: Estadão Conteudo