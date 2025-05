STJ decide que companhias podem negar animal de suporte emocional em aviões

Decisão do STJ define que companhias aéreas podem negar transporte de animal de suporte emocional, a depender das regras previstas

As alegações foram de risco à segurança nos voos/Freepik



A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que as companhias aéreas não são obrigadas a autorizar transporte de animais de suporte emocional a depender das condições e regras da empresa.

Os ministros do colegiado analisaram recurso da Companhia GOL que tratava da impossibilidade de equiparar animais de suporte emocional com cães-guias. As alegações foram de risco à segurança nos voos.

Ficou definido pela turma que, na ausência de legislação específica, as companhias aéreas têm liberdade para fixar os critérios para o transporte de animais domésticos em voos nacionais e internacionais.



Confira as informações completas no Metrópoles.