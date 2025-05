INSS: casal alvo da PF recebeu de entidade via empresas de fachada

Valores eram oriundos de aposentados do INSS e há suspeitas que foram utilizados para comprar carros de alto valor pelo casal alvo da PF

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (14/5), dois mandados de busca e apreensão contra pessoas ligadas à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer), suspeitas de integrar uma organização criminosa responsável por fraudes envolvendo descontos indevidos aplicados a aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A farra no INSS foi revelada pelo Metrópoles em uma série de reportagens. Os mandados judiciais da operação desta quarta foram autorizados pela 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

O principal alvo da operação é Cícero Marcelino de Souza Campos, conforme mostrou o Metrópoles na coluna Mirelle Pinheiro. O nome dele aparece nas investigações como assessor do presidente da Conafer, o pecuarista Carlos Roberto Ferreira Lopes.

