MC Ryan é provisoriamente liberado de fiança de R$ 1 milhão

MC Ryan estava detido no 1º Distrito Policial de Piracicaba

A Justiça de São Paulo acatou pedido da defesa de Mc Ryan e o desobrigou de arcar com a fiança de R$ 1 milhão para não ser preso. Ele foi detido na madrugada do último sábado (10) após dirigir sem habilitação e fazer manobras perigosas em um carro de luxo da montadora Lamborghini, no Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, no interior de São Paulo.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como dano por "dirigir sem permissão ou habilitação e perigo para a vida ou saúde de outrem”. Vídeos das manobras repercutiram nas redes sociais.

A Justiça havia afixado o valor da fiança ao conceder liberdade provisória a MC Ryan. Antes disso, ele estava detido no 1º Distrito Policial de Piracicaba.

A nova decisão aconteceu neste domingo (11), após pedido de liminar realizado pela defesa do artista. "Defere-se parcialmente a liminar pretendida para sobrestar a exigibilidade de fiança imposta ao paciente para que ele não seja em face de eventual não recolhimento", diz o despacho do juiz Flávio Fenoglio, do Plantão Judiciário de 2º Instância.

A medida tem caráter provisório e o pagamento da fiança voltará a ser avaliado pelo relator natural do caso. Nas redes sociais, Ryan destacou que passará o Dia das Mães em família. "Estou chegando pro almoço", escreveu.