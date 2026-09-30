° / °
Blog Giro

Isabelle Drummond volta a interpretar Emília após quase 20 anos

Giro Blog

Publicado: 30/09/2026 às 08:13

Seguir no Google News

/

( )

Quase 20 anos após se despedir de Emília, Isabelle Drummond voltará a interpretar a personagem que marcou sua infância e uma geração de espectadores. A atriz fará parte do especial Show da Esperança, que integra a programação do Criança Esperança 2026 em homenagem ao Dia das Crianças.

A atração será exibida no dia 12 de outubro, após Quem Ama Cuida, com apresentação de Lázaro Ramos. A história terá como cenário uma biblioteca mágica e será construída em formato de fábula, com diferentes personagens do imaginário infantil.

ISABELLE DRUMMOND
Mais de Blog Giro
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP