Isabelle Drummond volta a interpretar Emília após quase 20 anos

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Quase 20 anos após se despedir de Emília, Isabelle Drummond voltará a interpretar a personagem que marcou sua infância e uma geração de espectadores. A atriz fará parte do especial Show da Esperança, que integra a programação do Criança Esperança 2026 em homenagem ao Dia das Crianças.

A atração será exibida no dia 12 de outubro, após Quem Ama Cuida, com apresentação de Lázaro Ramos. A história terá como cenário uma biblioteca mágica e será construída em formato de fábula, com diferentes personagens do imaginário infantil.