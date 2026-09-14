Ícone do humor pernambucano, Cinderela ganha exposição

Grade de programação será a mesma exibida no Recife, com destaque para o programa Clube da Cinderela, do humorista Jason Walace. Foto: Paulo Paiva/DP/D.A Press ()

O Shopping Tacaruna recebe, a partir desta quinta-feira (10), a exposição “35 anos de sucesso!”, que celebra a trajetória de “Cinderela – A História Que Sua Mãe Não Contou”, um dos espetáculos mais populares do teatro pernambucano. A mostra reúne fotos, figurinos, matérias, críticas e curiosidades sobre a montagem, com visitação gratuita na Praça Olinda.