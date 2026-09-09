Dia Nacional do Frevo ganha programação especial no Recife

O Paço do Frevo promove, de 11 a 14 de setembro, uma programação especial para celebrar o Dia Nacional do Frevo, comemorado no dia 14

Paço do Frevo promove mais uma edição do Arrastão do Frevo, no Recife Antigo (Foto: Hugo Muniz/Paço do Frevo)

O Paço do Frevo promove, de 11 a 14 de setembro, uma programação especial para celebrar o Dia Nacional do Frevo, comemorado no dia 14. A agenda reúne feira, oficina, espetáculo de dança e uma edição especial do Arrastão do Frevo.



