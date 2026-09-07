° / °
Blog Giro
GIRO BLOG

Beatriz Azevedo e Moreno Veloso apresentam ‘Clarice Clarão’ no Recife

O espetáculo "Clarice Clarão" chega pela primeira vez ao Recife, de 23 a 26 de setembro, na Caixa Cultural

Giro Blog

Publicado: 07/09/2026 às 09:12

Seguir no Google News

Beatriz Azevedo e Moreno Veloso/Divulgação

Beatriz Azevedo e Moreno Veloso (Divulgação)

O espetáculo “Clarice Clarão” chega pela primeira vez ao Recife, de 23 a 26 de setembro, na Caixa Cultural. Beatriz Azevedo e Moreno Veloso unem música, literatura, teatro e audiovisual em uma montagem inspirada na obra e no universo de Clarice Lispector.

 

Beatriz Azevedo , Moreno Veloso
Mais de Blog Giro
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP