Recife será a única cidade do Nordeste a receber os Ensaios da Anitta em 2027

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RECIFE NO CIRCUITO! Anitta anunciou, neste domingo (30), as cidades que vão receber os Ensaios da Anitta em 2027, e a capital pernambucana será a única parada da turnê no Nordeste. A apresentação está marcada para o dia 10 de janeiro, na área externa do Pernambuco Centro de Convenções. ComprarAtlas Geográficos

Ao todo, oito cidades brasileiras entram no roteiro da temporada pré-carnavalesca. Os shows acontecem entre os dias 9 e 31 de janeiro. Com o tema “É Festa no Brasil!”, a edição de 2027 será inspirada nas festas e manifestações culturais brasileiras. A temporada mantém o tradicional palco 360º, além de convidados surpresa.