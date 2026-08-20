Eliana Pittman celebra 80 anos com show no Teatro do Parque, no Recife

( )

Eliana Pittman celebra 80 anos de vida e mais de seis décadas de carreira com o show ‘Eliana Pittman canta Jorge Aragão e Grandes Sucessos’, marcado para acontecer em 16 de outubro, no Teatro do Parque, no Recife.

Com trajetória iniciada em 1961, a cantora carioca construiu uma carreira marcada pelo ecletismo e pelo virtuosismo vocal. Entre seus sucessos estão “Mistura de Carimbó”, “Sinhá Pureza”, “Das Duzentas para Lá” e “Esse Mar É Meu”, que ajudaram a consolidar sua relação com diferentes ritmos da música brasileira.

No espetáculo, Pittman presta homenagem a Jorge Aragão, reunindo canções do sambista com músicas que marcaram sua própria trajetória. A apresentação também celebra uma carreira que ultrapassou fronteiras, com shows em diversos países e mais de 20 discos lançados ao longo das décadas.

A artista também acumula experiências no cinema, na televisão e no teatro, além de ter dividido palcos com nomes como Geraldo Azevedo e Sammy Davis Jr. Em 2026, Eliana também prepara o lançamento de sua biografia.