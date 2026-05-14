Feira "Família Vende Tudo" reúne achados e consumo sustentável no Pina

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O evento “Família Vende Tudo” vai levar uma nova proposta de garimpo e consumo consciente à A Casa Viva Pop Up, na Galeria Joana D’arc, no Pina. De sexta-feira (15) até domingo (17), o local vai receber a feira que proporciona momentos de desapego e oportunidade aos visitantes.

A iniciativa, com curadoria da Casa Viva, reúne famílias que colocam à venda peças acumuladas ao longo dos anos. Um dos objetivos do evento é convidar o público a refletir sobre economia circular, reaproveitamento e ressignificação de objetos. A proposta valoriza o universo second hand e mostra como peças podem ganhar novos usos, novos donos e novas histórias.