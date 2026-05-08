Pabllo Vittar e Tati Quebra Barraco comandam a festa de 20 anos da Golarrolê no Recife, neste sábado (9)

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Recife recebe, neste sábado (9), a festa “Gola 20”, evento comemorativo que celebra duas décadas de atuação da produtora Golarrolê. A programação acontece no Pernambuco Centro de Convenções, a partir das 20h, reunindo grandes nomes da música nacional e reforçando o protagonismo da diversidade na cena cultural brasileira.