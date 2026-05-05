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Feira de artesanato MADE PE reúne mais de 60 expositores até 24 de maio no RioMar
A Mostra de Artesanato, Arte e Design de Pernambuco (MADE PE) iniciou sua 17ª edição nessa segunda-feira (4)
Publicado: 05/05/2026 às 14:58
Feira MADE no RioMar Recife (Foto: Divulgação)
A Mostra de Artesanato, Arte e Design de Pernambuco (MADE PE) iniciou sua 17ª edição nessa segunda-feira (4), no piso L1 do shopping Riomar Recife, e estará em exibição até o dia 24 de maio.
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