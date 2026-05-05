Feira de artesanato MADE PE reúne mais de 60 expositores até 24 de maio no RioMar

A Mostra de Artesanato, Arte e Design de Pernambuco (MADE PE) iniciou sua 17ª edição nessa segunda-feira (4)

Feira MADE no RioMar Recife (Foto: Divulgação)

A Mostra de Artesanato, Arte e Design de Pernambuco (MADE PE) iniciou sua 17ª edição nessa segunda-feira (4), no piso L1 do shopping Riomar Recife, e estará em exibição até o dia 24 de maio.